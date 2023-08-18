В выходные дни погода будет, как в тропиках: перемены ждут с начала следующей недели

В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами сформируются дождевые облака, пройдут летние ливни с грозами. Во время грозы будет усиливаться ветер. В пятницу будет 26-31 градус тепла, на юго-востоке – в Друскининкай, Варене, Алитусе и Мариямполе, - будет 33 градуса.

В ночь на субботу в некоторых районах возможен небольшой дождь с грозой. Ночью будет 16-21 градус тепла. В субботу днем по-прежнему будет жарко – во многих районах ожидается 27-32 градуса тепла, самая сильная жара прогнозируется на юге и на юго-востоке страны.

В воскресенье ночью местами возможны ливни с грозами. Ночью будет 15-20 градусов тепла. В воскресенье днем местами пройдут кратковременные ливни с грозами, во время грозы усилится ветер. Днем будет 27-32 градуса тепла, у моря будет прохладнее – 23-26 градусов.

Начало следующей недели будет характерно литовскому лету.