В выходные дни по всей Литве пройдет акция "Делаем 2022"

Акция пройдет в субботу 23 апреля.
В приложении "Делаем" (Darom) муниципалитеты указали места, нуждающиеся в уборке. Найденный мусор жителей просят сортировать. В этом году участников акции просят принести свои мешки для сбора мусора и перчатки, поскольку организация передала имевшиеся у них для упаковки гуманитарной помощи Украине.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: российские ведомства много делают, чтобы казалось будто санкции не действуют
Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что в ЕС...
Спецэфир Delfi c Михаилом Ходорковским: Путина надо бить и не слушать фальшивых миротворцев
Михаил Ходорковский дал развернутое интервью...
В освобожденный Гостомель возвращаются жители: действия оккупантов запечатлены на видео
Попробуйте себе представить: в ваш дом врываются...
Вильнюс и Каунас сообщают об окончании отопительного сезона
Вильнюсский муниципалитет сообщает об окончании...
Война в Украине. В России назвали целью второй фазы войны выход к Приднестровью
Война в Украине продолжается почти 2 месяца. Российские...