В выходные дни по всей Литве пройдет акция "Делаем 2022"

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В ближайшие выходные по всей Литве пройдет традиционная акция "Делаем 2022". На этот раз жителей призывают не только собирать мусор в общественных местах, но и сортировать его, а также доставлять на площадки, где принимают крупногабаритные отходы. Благодаря акции, которую проводят 14 лет, леса и опушки в Литве стали чище. В этом году жителей призывают познакомиться с региональными площадками по сбору мусора и их деятельностью, об этом рассказала глава организации "Мы делаем" Тома Буйвидайте.