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В ближайшие выходные по всей Литве пройдет традиционная акция "Делаем 2022". На этот раз жителей призывают не только собирать мусор в общественных местах, но и сортировать его, а также доставлять на площадки, где принимают крупногабаритные отходы. Благодаря акции, которую проводят 14 лет, леса и опушки в Литве стали чище. В этом году жителей призывают познакомиться с региональными площадками по сбору мусора и их деятельностью, об этом рассказала глава организации "Мы делаем" Тома Буйвидайте.
В выходные дни по всей Литве пройдет акция "Делаем 2022"
Akcija „Darom 2019“
© DELFI / Tomas Vinickas

Акция пройдет в субботу 23 апреля.

В приложении "Делаем" (Darom) муниципалитеты указали места, нуждающиеся в уборке. Найденный мусор жителей просят сортировать. В этом году участников акции просят принести свои мешки для сбора мусора и перчатки, поскольку организация передала имевшиеся у них для упаковки гуманитарной помощи Украине.

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