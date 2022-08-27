В выходные дни на взморье полиция организует рейды

Полиция Клайпедского округа сообщает, что водителей будут проверять на трезвость, будут следить за хулиганами на дорогах, выявлять случаи использования телефона, кроме того, без внимания не оставят велосипедистов и водителей самокатов.

Полиция также будет проверять уровень шума автомобилей и мотоциклов.