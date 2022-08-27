В выходные дни на взморье полиция организует рейды

aA
В последние выходные лета полиция усилит контроль на литовском взморье, пишет TV3.
Полиция Клайпедского округа сообщает, что водителей будут проверять на трезвость, будут следить за хулиганами на дорогах, выявлять случаи использования телефона, кроме того, без внимания не оставят велосипедистов и водителей самокатов.
Полиция также будет проверять уровень шума автомобилей и мотоциклов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Поставщики: компенсации за электричество не требуются 40-75% потребителей
Меньше 24 центов за кВт/ч электроэнергии сейчас платят...
Жителей Литвы предупреждают о поездках в Беларусь: дешевое горючее и сигареты могут выйти боком (2)
Подарок белорусского диктатора Литве – безвизовый...
В Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта (1)
С 1 сентября в Вильнюсе меняется расписание...
После жарких выходных погода в Литве изменится
Последние летние выходные будут жаркими. В субботу...
Мероприятия в Вильнюсе на ближайшие выходные дни
Портал madeinvilnius.lt представляет мероприятия, которые...