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В последние выходные лета полиция усилит контроль на литовском взморье, пишет TV3.
В выходные дни на взморье полиция организует рейды
© Kauno aps. VPK

Полиция Клайпедского округа сообщает, что водителей будут проверять на трезвость, будут следить за хулиганами на дорогах, выявлять случаи использования телефона, кроме того, без внимания не оставят велосипедистов и водителей самокатов.

Полиция также будет проверять уровень шума автомобилей и мотоциклов.

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