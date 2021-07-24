В выходные дни Кернаве станет музеем под открытым небом

24-25 июля можно окунуться в Средневековье – ремесленники, купцы и музыканты, съехавшиеся из разных уголков страны, в эти выходные поселятся в средневековом городе и превратят его в музей под открытым небом.

В эти выходные в Кернаве можно познакомиться с архаичными традициями приготовления пищи, выделки кож, производства стеклянных бус, ювелирных изделий, изделий из дерева, познакомиться с кузнечным делом, обработкой янтаря, кремня, производством изделий из бересты. Все это представят члены археологического клуба Pajauta.

Ассоциация профессиональных банщиков расскажет о средневековых банных традициях.

Мероприятие бесплатное. 24-25 июля с 11 до 18 ч. в субботу и с 11 до 16 ч. в воскресенье. 25 июля вход в археологическую музейную местность Кернаве бесплатный.

Другие даты проведения мероприятия: 28-29 августа и 25-26 сентября.