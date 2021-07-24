aA
В последние выходные каждого месяца древняя столица Княжества Литовского Кернаве превращается в музей под открытым небом, пишет madeinvilnius.lt.
В выходные дни Кернаве станет музеем под открытым небом
© DELFI / Tomas Vinickas

24-25 июля можно окунуться в Средневековье – ремесленники, купцы и музыканты, съехавшиеся из разных уголков страны, в эти выходные поселятся в средневековом городе и превратят его в музей под открытым небом.

В эти выходные в Кернаве можно познакомиться с архаичными традициями приготовления пищи, выделки кож, производства стеклянных бус, ювелирных изделий, изделий из дерева, познакомиться с кузнечным делом, обработкой янтаря, кремня, производством изделий из бересты. Все это представят члены археологического клуба Pajauta.

Ассоциация профессиональных банщиков расскажет о средневековых банных традициях.

Мероприятие бесплатное. 24-25 июля с 11 до 18 ч. в субботу и с 11 до 16 ч. в воскресенье. 25 июля вход в археологическую музейную местность Кернаве бесплатный.

Другие даты проведения мероприятия: 28-29 августа и 25-26 сентября.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Нелегальные мигранты рассказывают свои истории по-русски и по-английски, Беларусь называют тюрьмой (56)

В Виденяй (Варенский район) живут 150 нелегальных...

Реакция на угрозы Лукашенко в связи с вооруженными мигрантами: мы готовы (131)

Литовские службы называют Александра Лукашенко...

В Вильнюсе прошла акция протеста против прививок и тестирования (3)

Акцию протеста организовала педагог Астра-Геновайте...

Jūros šventė: be kaukių, užtat su liepsnomis ir eilėmis prie vakcinacijos punktų Jūros šventė: be kaukių, užtat su liepsnomis ir eilėmis prie vakcinacijos punktų

В первый день "Праздника моря" его посетители забыли о масках и дистанциях (11)

В Клайпеде проходят мероприятия "Праздника моря". В...

Dumbliai Dumbliai

Палангские пляжи усеяны водорослями: приходится доставать и из волос и из купальника (8)

Многие литовцы мечтают хотя бы ненадолго поехать к...