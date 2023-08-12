В выходные дни будет тепло и практически без осадков

Небольшая вероятность дождя и довольно слабый ветер обусловят достаточно теплую погоду, в субботу после обеда будет 20-25 градусов тепла. Теплее будет на юго-западе Литвы – в Друскининкае, Алитусе и Мариямполе будет 23-25, у моря будет 22 градуса тепла. В Вильнюсском и Утенском районах утром возможен туман, днем переменная облачность, вероятность осадков невелика, воздух прогреется до 24 градусов.
В ночь на воскресенье без осадков. Ночью будет 8-13, у моря 14-16 градусов тепла. Днем местами пройдут небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков – на юго-западе страны. Погоду обусловит антициклон, немного потеплеет, в воскресенье днем будет 23-28 градусов тепла.
В понедельник местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 11-16 градусов тепла. Днем будет 22-27 градусов выше нуля.