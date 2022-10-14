В выходные дни будет тепло и дождливо

Днем будет 10–15 градусов тепла, теплее всего будет на юге Жемайтии.

В субботу приблизится зона низкого давления. Увеличится облачность. Ночью пройдут небольшие дожди. Поднимется ветер. Ночью 3–8, у моря до 10 градусов тепла, на востоке будет больше прояснений, поэтому утром возможны заморозки до 0–3 градусов мороза. Днем на востоке и на севере страны 11–14 градусов, на юго-западе 15–16, местами 17 градусов тепла.

В воскресенье над Литвой пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди. Особенно сильные дожди ожидаются на западе и в центральной части страны. Ночью будет 6–11 градусов тепла. Несмотря на осадки, воздух прогреется до 12–17 градусов тепла, теплее всего будет на юге страны.

В понедельник в Литву ненадолго придет зона высокого давления. В начале дня небольшие дожди возможны лишь местами, позже ожидаются прояснения. Ночью будет 6–11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 13–18 градусов, на юге будет немного теплее.

Во вторник в Литву придет новый атлантический циклон и принесет новую порцию осадков, усилится ветер. И ночью и днем температура будет мягкой.