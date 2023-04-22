В выходные будет по-летнему тепло, но с понедельника погода изменится

Днем воздух прогреется до 15-18, местами до 19-20 градусов тепла, у моря будет всего 12-14 градусов тепла.
Почти летней погода будет и в воскресенье. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 2-7 градусов тепла. На поверхности почвы местами заморозки до 0-3 градусов. Днем будет 17-22 градусов тепла.
В понедельник начнутся перемены. Будет тепло, но на западе местами уже ожидаются дожди.
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