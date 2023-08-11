В выходные будет без осадков, в воскресенье воздух прогреется до 27 градусов

На западе дожди будут кратковременными и небольшими. На востоке, ближе к границе с Беларусью, днем пройдут небольшие летние дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни. Днем будет 19–24 градусов тепла, теплее будет в центральных районах.
В выходные в нашем регионе установится небольшой антициклон.
В субботу давление повысится, облака рассеются, воздух станет суше. Особого дождя не будет ни днем, ни ночью. Ночью будет 7–12 градусов тепла, в Жемайтии может быть еще прохладнее, а у моря немного теплее. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов тепла.
В воскресенье будет спокойно и солнечно. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 8–13, у моря 14–16 градусов тепла, а ночью воздух прогреется до 22–27 градусов. Теплее всего будет на юго-западе.
В начале следующей недели Литва попадет в западную часть антициклона. Увеличится вероятность небольших осадков, особенно днем, в послеобеденные часы. Ночи будут теплыми, а дни жаркими - придет очередная волна жаркой погоды.