В выборах президента Литвы и референдуме приняли участие 59,37 процентов избирателей

Пять лет назад явка в первом туре президентских выборов составила 56,45 проц. С другой стороны, в референдуме о сохранении гражданства приняли участие 53,16 проц. избирателей, для инициативы не хватило тех, кто высказался "за". Тогда 73,92 проц. участвовавших избирателей поддержали конституционные поправки. Однако для того, чтобы изменения были приняты, необходимо, чтобы предложение поддержало более половины жителей, имеющих право голоса – фактически столько же, сколько вообще тогда участвовало в референдуме.