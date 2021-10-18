В вузах Литвы будет обучаться меньше студентов из Беларуси

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене выделила помощь 88 студентам из Беларуси на обучение в 11 вузах Литвы.

В прошлом году Литва финансировала обучение 103 белорусов.

По решению правительства, ежегодно министерство может финансировать обучение 110 белорусов, которые поступают на программы первого уровня.

Больше всего студентов будет в Вильнюсском университете (ВУ), однако их гораздо меньше, чем в прошлом году. В этом году министерство будет финансировать обучение 26 белорусов, сам вуз еще 25 белорусам будет выплачивать стипендии 200-300 евро. В прошлом году ВУ принял почти сто студентов из Беларуси.

Заместитель ректора по учебной части ВУ Валдас Яскунас отмечает, что интерес к учебе в Литве снижается. Он указывает, что это обусловлено несколькими причинами, основная – студентам всё сложнее выехать из Беларуси, более сложными стали процедуры, согласование, получение разрешений, виз.

"Те, кто уехал, не могут вернуться в течение полугода", - добавил он.

В прошлом году студенты могли обучаться дистанционно, а в этом году необходимо физическое присутствие в высшей школе.

Кроме того, Яскунас отметил, что затруднено информирование потенциальных студентов из Беларуси. Официальные каналы коммуникации закрыты, маркетинг затруднен. В прошлом году информация распространялась через оппозиционные каналы, а в этом году они были менее эффективны.

Заместитель ректора рассказал, что были такие программы, где отсев студентов составил и треть, однако общий процент тех, кто прервал обучение немного выше 10, что соответствует среднему показателю по университету.

В прошлом году правительство Литвы утвердило план помощи людям Беларуси. Согласно этому плану финансовую помощь на обучение могут получить до 110 студентов из Беларуси ежегодно.

Также свои фонды учредили некоторые вузы Литвы.

В Вильнюсе с 2005 года действует Европейский гуманитарный университет, который был учрежден в 1992 году в Минске, а затем закрыт властями. В нем обучаются около 800 студентов, преимущественно из Беларуси.