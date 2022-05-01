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В воскресенье в Литву придет небольшой циклон. Утром облака закроют небо на западе страны. Днем они охватят восточную часть, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди. В первой половине дня возможны небольшие осадки на западе и на севере страны. После обеда осадки уже ожидаются во многих районах, дожди будут более интенсивными. Местами возможны грозы. Во время дождя будет усиливаться ветер. Днем будет 11–16 градусов тепла. Прохладнее будет у моря и на севере страны - 8–10 градусов.
В воскресенье во многих районах пройдут дожди, местами с грозами
© DELFI / Karolina Pansevič

В ночь на понедельник циклон уйдет, но местами еще возможны осадки. Ночью будет 1–6 градусов тепла, местами возможны заморозки до 0–4 градусов мороза.

В понедельник днем ожидается переменная облачность. На востоке возможны небольшие дожди, в других районах без осадков. Воздух прогреется до 12–16, у моря 10-11 градусов тепла.

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