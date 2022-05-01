В воскресенье во многих районах пройдут дожди, местами с грозами

В ночь на понедельник циклон уйдет, но местами еще возможны осадки. Ночью будет 1–6 градусов тепла, местами возможны заморозки до 0–4 градусов мороза.

В понедельник днем ожидается переменная облачность. На востоке возможны небольшие дожди, в других районах без осадков. Воздух прогреется до 12–16, у моря 10-11 градусов тепла.