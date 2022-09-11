Концерт будет слиться час. Музыкальную композицию создал звонарь из Испании Льоренс Барбер.

"Это будет особый концерт, ни мы, ни город ничего подобного еще не слышали. Это даже не концерт, а звенящее заявление о мире во всем мире, призыв ощутить внутренний покой в общности", – сказал представитель программы Gerа muzikos gyvai Жильвинас Шварплис.

К этому концерту готовились с начала лета. Список храмов, которые будут участвовать в концерте, был утвержден 25 августа. Будут звучать колокола 15 храмов (10 католических, 4 православных и 1 лютеранского), всего 60 колоколов.

В концерте примут участие 50 волонтеров-звонарей.