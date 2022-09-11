Концерт будет слиться час. Музыкальную композицию создал звонарь из Испании Льоренс Барбер.
"Это будет особый концерт, ни мы, ни город ничего подобного еще не слышали. Это даже не концерт, а звенящее заявление о мире во всем мире, призыв ощутить внутренний покой в общности", – сказал представитель программы Gerа muzikos gyvai Жильвинас Шварплис.
К этому концерту готовились с начала лета. Список храмов, которые будут участвовать в концерте, был утвержден 25 августа. Будут звучать колокола 15 храмов (10 католических, 4 православных и 1 лютеранского), всего 60 колоколов.
В концерте примут участие 50 волонтеров-звонарей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Житель выбрал более экологичный способ отопления, сейчас с ужасом ждет счетов
В Литве много внимания уделяется приближающемуся...
Депутаты предлагают ввести льготный НДС для бытовых потребителей электричества
Депутаты предлагают ввести льготный НДС в размере 9% до...
Томас Венцлова празднует свой 85-й день рождения
11 сентября поэт, переводчик, публицист, лауреат...
На улицах Вильнюса появляются невиданные прежде заторы, быстро убирают обозначения на полосах А
Сентябрь принес водителям головную боль – на дорогах...
Эксперты назвали страны, от которых Литве следует отвернуться: это не только Россия
После того как Литва объявила какую-то страну...