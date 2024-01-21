В воскресенье в Вильнюсе возле кладбища Расу ограничено движение

По данным муниципалитета, в воскресенье с 12.30 до 15.30 движение транспортных средств будет запрещено на участке улицы Расу от улиц Друес до улицы Сукилелю.

Учитывая запланированные ограничения движения на улице Расу, в воскресенье также изменится организация движения общественного транспорта. С 13.00 до 15.30 изменится трасса 31 автобусного маршрута и график движения.

"Автобусы 31-го маршрута будут следовать в направлении вокзала до остановки "Дунояус" по обычному маршруту, далее по улицам Сукилелю, Субачяус, Жюпроню, свернут на улицу М. Даукшаса и вернутся на обычный маршрут в сторону вокзала. По той же трассе автобусы будут возвращаться в Науйойи-Вильня по тому же маршруту", - говорится в сообщении.