В воскресенье в Вильнюсе состоялся 46-й рождественский забег

В "Рождественском забеге Eurovaistinė" основной маршрут составляет 12 километров, что символизирует 12 месяцев. В этом году бегуны выбирали между 12, 6 или 3 километрами. Юных спортсменов ждали на "Дорожке гномов", длиной в 300 метров.
Первый такой рождественский забег прошел в 1975 году. В то время они назывались новогодними, но после восстановления Независимости дата забегов часто совпадала с Рождеством, и поэтому название "рождественского забега" прижилось.
В этом году, как и каждый год, бегуны удивили своими костюмами. Хотя в основном выбирают традиционные костюмы - Деда Мороза и Снегурочку, вильнюсцы не ограничились этой традицией. Delfi предлагает взглянуть на атмосферную фотогалерею "Рождественского забега".
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