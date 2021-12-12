В воскресенье в Вильнюсе состоялся 46-й рождественский забег

В "Рождественском забеге Eurovaistinė" основной маршрут составляет 12 километров, что символизирует 12 месяцев. В этом году бегуны выбирали между 12, 6 или 3 километрами. Юных спортсменов ждали на "Дорожке гномов", длиной в ​​300 метров.

Первый такой рождественский забег прошел в 1975 году. В то время они назывались новогодними, но после восстановления Независимости дата забегов часто совпадала с Рождеством, и поэтому название "рождественского забега" прижилось.

В этом году, как и каждый год, бегуны удивили своими костюмами. Хотя в основном выбирают традиционные костюмы - Деда Мороза и Снегурочку, вильнюсцы не ограничились этой традицией. Delfi предлагает взглянуть на атмосферную фотогалерею "Рождественского забега".