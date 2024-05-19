2024.05.19 15:24

В воскресенье в Вильнюсе прошел праздник ходьбы

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Сегодня, в воскресенье, на улицах Вильнюса появились участники праздника ходьбы. На бесплатном, ставшем уже традиционным мероприятии для всей семьи "Ходьба" 19 мая приняли участие около 15 000 вильнюсцев и гостей города. Организаторы мероприятия рассказывают, что в нем приняли участие не только любители пешего туризма, но и группы школ, организаций, компаний и сообществ, которые любят проводить свое свободное время осмысленно и содержательно.

Для весенней прогулки организаторы подготовили три маршрута разной сложности, которые позволят вам познакомиться со столицей: продолжительностью пять, десять или двадцать пять километров, где их ждут не только самые красивые места Вильнюса, но и содержательные развлечения в городе и в пунктах остановки: участникам будет предоставлена уникальная возможность освоить первые навыки оказания помощи, опробовать видеоселфи-камеру на 360° или даже стрельбу из лука.

Прогулка, как в одиночку, так и в группе

Участники мошли зарегистрироваться по одному или в командах — и таким образом участвовать в испытаниях. Они разделены на пять категорий, таких как: семьи и друзья, организации и школы. Заниматься пешими прогулками не бывают ни поздно, ни рано, поэтому не будут забыты и самые юные, и старшие ходоки – награды будут вручены самому юному участнику и самому активному старшему участнику.

"Это мероприятие, ставшее традицией, становится возможностью для друзей и родственников провести время вместе, а для организаций или школьных сообществ — познакомиться друг с другом в спокойной, свободной от стресса обстановке", — сказала руководитель проекта Года Манкуте.

"Ходьба предлагает нам остановиться в постоянном беге, спешке и обратить внимание на окружающую среду. Природа и свежий воздух создают для этого идеальные условия, например, самых выносливых участников, выбравших маршрут на дистанцию 25 км, будет ждать остановка в Букчяйском лесу в Лаздинеляй. Тихое место, парящее в зелени, где сто лет назад было настоящее стрельбище! ", - поделилась Г. Манкуте.

Возможность ознакомиться с еще неизведанными местами столицы

19 мая участники могли выбрать одну из трех трасс разной длины (5 км, 10 км или 25 км). Эти маршруты начинаются и заканчиваются в центре Вильнюса – на площади Независимости возле парламента Литовской Республики, и их маршрут пройдет через Жверинас, Каролинишкес и другие красивейшие или неизведанные уголки вильнюсской природы.

На каждом маршруте для участников будут остановки для отдыха, а также различные познавательные и развлекательные мероприятия партнеров. Большое внимание также уделяется детям. Их ждут мыльные пузыри, временные татуировки, ходьба на ходулях и подвижные игры. Начало шествия состоится в воскресенье, 19 мая, на площади Независимости в Вильнюсе.

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