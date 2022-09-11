Место старта (финиша) – около стадиона на Саулетякисе (аллея Саулетякё, 26). Движение транспорта будет временно ограничено на участках от кольца Саулетякё до поворота на ул. Лауксаргё, на перекрестке ул. Кайрену и Винцюнишкю и на перекрестке Неменчинского шоссе и ул. Кайрену около велодорожки.

Изменений в трассах транспорта и его расписании не будет.