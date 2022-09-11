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Марафоны продолжаются: 11 сентября с 8 до 18 ч. в Вильнюсе проходит веломарафон. Мероприятие проводит клуб Instinktas. В этом году марафон на кубок MTB проходит в лесах Аукштагириса и Вержувос. Во время марафона будет ограничено движение транспорта.
Kauno dviračių maratonas
Kauno dviračių maratonas
© Organizatorių nuotr.

Место старта (финиша) – около стадиона на Саулетякисе (аллея Саулетякё, 26). Движение транспорта будет временно ограничено на участках от кольца Саулетякё до поворота на ул. Лауксаргё, на перекрестке ул. Кайрену и Винцюнишкю и на перекрестке Неменчинского шоссе и ул. Кайрену около велодорожки.

Изменений в трассах транспорта и его расписании не будет.

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