В воскресенье в Вильнюсе проходит марафон, ограничено движение

10 сентября с 00.00 до 21.00 ч. изменились трассы общественного транспорта: автобусов: 1G, 3G, 6G, 10, 11, 21, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88, 88N, 89, троллейбусов: 2, 3, 4, 6, 7, 17.

10 сентября, до 14:30 ч. не курсируют троллейбусы 1 и 3 маршрутов и автобусы 11 маршрута. А троллейбусы 10 и 12 маршрутов не будут курсировать весь день.

С 14.30 ч. по обычной трассе курсируют троллейбусы 1 и 7 маршрутов, а троллейбусы 3 маршрута будут курсировать по другой трассе с 14.30 до 21 ч.

Ради удобства пассажиров около Зеленого моста появится временная остановка, здесь будут останавливаться автобусы 1G, 6G, 10, 33, 40, 43, 46, 53, 88, 88N, 89 маршрутов и троллейбусы 2, 4, 17, 19 маршрутов.

10 сентября с 00.00 ч. готовили трассы, поэтомуограничено движение на ул. Т.Врублевскё от гостиницы Kempinski до ул. Тилто, а также на части проспекта Гедиминаса от площади им. Винцаса Кудирки до ул. Т.Врублевскё.