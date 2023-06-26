В воскресенье в некоторых районах Литвы шел град

"Я загорала на солнце, когда с неба посыпался град. Это выглядело впечатляюще и было странно - загораешь, а тут град", – сказала Вероника Толюшите из Батакяй (Таурагский район).

"Град пошел в воскресенье, в 16.15 ч и шел 5 минут. В 16.44 ч. прошел еще раз, но на этот раз шел недолго", – рассказала женщина.

Град прошел и в Алексотасе (Каунас). Там он был зафиксирован в 18.35 ч. Альгирдас Кепежинскас поделился фотографиями, сделанными во дворе. Град шел 5 минут.