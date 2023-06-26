26 июня 2023 г. 13:26

В воскресенье в некоторых районах Литвы шел град

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
Kruša, nuotr. iš asmeninio archyvo. Delfi montažas
Kruša, nuotr. iš asmeninio archyvo. Delfi montažas
В воскресенье после обеда в Таурагском районе прошел град, позже град фиксировали в Алексотасе (Каунас).

"Я загорала на солнце, когда с неба посыпался град. Это выглядело впечатляюще и было странно - загораешь, а тут град", – сказала Вероника Толюшите из Батакяй (Таурагский район).

Veronikos Toliušytės užfiksuota kruša, nuotr. iš asmeninio archyvo.
Veronikos Toliušytės užfiksuota kruša, nuotr. iš asmeninio archyvo.
Veronikos Toliušytės užfiksuota kruša, nuotr. iš asmeninio archyvo.

"Град пошел в воскресенье, в 16.15 ч и шел 5 минут. В 16.44 ч. прошел еще раз, но на этот раз шел недолго", – рассказала женщина.

Град прошел и в Алексотасе (Каунас). Там он был зафиксирован в 18.35 ч. Альгирдас Кепежинскас поделился фотографиями, сделанными во дворе. Град шел 5 минут.

"Были три волны: сначала пошел ливень, как из ведра. Потом он прошел. Потом опять дождь, а на третий раз - град. После этого выглянуло солнце, льдинки растаяли на глазах", – сказал Альгирдас.

Algirdo Kepežinsko užfiksuota kruša, nuotr. iš asmeninio archyvo.
Algirdo Kepežinsko užfiksuota kruša, nuotr. iš asmeninio archyvo.
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