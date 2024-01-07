В воскресенье в Литве все еще холодно, но мерзнуть осталось недолго

 
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В воскресенье погоду в стране будет определять область высокого давления. С утра на небе облаков будет мало. В южных районах сохранится облачность, в других местах недостатка в солнечном свете не будет.

Будет дуть слабый, но холодный северо-восточный ветер. После холодной ночи температура днем повысится и достигнет 10-15 градусов ниже нуля.

В некоторых местах северо-восточных регионов столбики термометра не поднимутся выше 16-18 градусов мороза.

В понедельник вечером изменений еще не будет. Малая облачность, вероятность снега останется минимальной. Подует легкий северо-восточный ветер. Температура вновь понизится довольно резко, и по утрам будет 14-19 градусов, на северо-востоке страны - 20-25 градусов мороза.

В понедельник часто будет появляться солнце, сохраниться малая облачность.

Вечер вторника по-прежнему будет холодным, но приход теплого атмосферного фронта принесет на побережье плюсовую температуру в течение дня.

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