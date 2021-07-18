aA
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт.
Lietus Palangoje
Lietus Palangoje
© DELFI

Ожидается переменная облачность. На большей части пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Кое-где пройдут ливни. Во время грозы усилится ветер. Днем будет от 25 градусов на северо-западе до 30 в центральной Литве.

В начале новой недели будет прохладнее. В понедельник пройдет еще один, менее активный фронт. Местами, в основном на западе, пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Утром будет от 13 на юго-западе, до 18 градусов на севере страны. У моря будет около 19 градусов.

В понедельник днем небольшие дожди возможны лишь местами на западе. Воздух прогреется до 22–27 градусов тепла. Теплее будет на востоке и на юго-западе страны, прохладнее – в Жемайтии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Литва – в числе самых дешевых стран ЕС: но есть страны с более низкими ценами (30)

Согласно статистике Eurostat за прошлый год,...

Прогноз политика: пандемия в этом году не закончится (3)

Жаждущим увидеть свет в конце тоннеля – неутешительный...

В Литве предлагают не выплачивать пособие уволившимся во время карантина работникам находящихся на простое компаний (7)

В Литве предлагают выплачивать выходное пособие...

67 metų palangiškis Algimantas patobulino dviratį 67 metų palangiškis Algimantas patobulino dviratį

Житель Паланги рассказал, почему не продал сконструированный велосипед за 1000 евро (5)

По Паланге ездит мужчина на единственном в своем роде...

В Вильнюсе на следующей неделе мобильный автобус с вакциной посетит три района (118)

Мобильный автобус с вакцинами продолжает свои поездки...