В воскресенье в Литве было очень жарко: осенью еще и не пахнет

„25 августа во многих районов был самым жарким днем августа и даже всего лета. С 14 до 16 ч. в Пагегяй, Калварии и Лаздияй было 33,0°C. Несмотря на это, до нового рекорда не хватило 0,6 градуса. Рекорд этого дня был установлен в 2022 году, когда в Алитусе воздух прогрелся до 33,5°C“, – сообщали в Facebook представители ЛГМС.

„Несмотря на то, что национальный рекорд в этот день не был зафиксирован, были установлены рекорды на отдельных станциях (см. карту).

Рекорды были установлены в 8 из 18 местах. Еще в трех они повторились. Больше всего рекордов было установлено на западе страны.

В Шяуляй был побит рекорд 1938 г. (улучшен на 0,4 градуса)“, – писали метеорологи.