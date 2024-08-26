2024.08.26 14:17

В воскресенье в Литве было очень жарко: осенью еще и не пахнет

 
ru.DELFI.lt
Karščiai Lietuvoje
Karščiai Lietuvoje
ФОТО: Delfi / Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba

Литовская гидрометеорологическая служба информирует, что 25 августа в некоторых городах страны было очень жарко. Воздух прогрелся до 33,0°C. Кроме того, оставшиеся дни августа обещают быть по-летнему теплыми.

„25 августа во многих районов был самым жарким днем августа и даже всего лета. С 14 до 16 ч. в Пагегяй, Калварии и Лаздияй было 33,0°C. Несмотря на это, до нового рекорда не хватило 0,6 градуса. Рекорд этого дня был установлен в 2022 году, когда в Алитусе воздух прогрелся до 33,5°C“, – сообщали в Facebook представители ЛГМС.

„Несмотря на то, что национальный рекорд в этот день не был зафиксирован, были установлены рекорды на отдельных станциях (см. карту).

Рекорды были установлены в 8 из 18 местах. Еще в трех они повторились. Больше всего рекордов было установлено на западе страны.

В Шяуляй был побит рекорд 1938 г. (улучшен на 0,4 градуса)“, – писали метеорологи.

По словам синоптиков, в ближайшие дни тепло не уйдет, будет по-летнему тепло.

Rugpjūčio 25 dienos oro temperatūros rekordai

На карте черным отмечены новые рекорды, а красным - не изменившиеся. В Биржай, Паневежисе и Каунасе повторились предыдущие рекорды.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии