06 августа 2023 г. 11:12

В воскресенье утром ливень в Клайпеде затопил дороги и машины

 
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Sekmadienio rytą Klaipėdoje praūžusi smarki liūtis paralyžiavo gyvenimą
Sekmadienio rytą Klaipėdoje praūžusi smarki liūtis paralyžiavo gyvenimą
ФОТО: Skaitytojų nuotr.

В воскресенье утром в западных районах Литвы прошел сильный ливень. Особенно много осадков выпало в Клайпеде (за час выпало 53 мм осадков, а за два часа - 65,5 мм), больше половины месячной нормы.

По данным портала LRT.lt, во время ливня больше всего пострадала центральная и северная часть города – вода скапливалась на проспекте Тайкос, на ул. Лепу, Херкаус Манто, Лепоёс, Йонишкес.

Особенно много воды накопилось на участке ул. Херкаус Манто около виадука, проехать по этому участку было невозможно.

По данным Литовской гидрометеорологической службы на 9 ч. утра, ливень покинул Литву. Почти на всей территории страны было ясно.

В воскресенье днем воздух прогреется до 29-34 градусов. Поздно вечером (в 22-00 ч.) на западе и на юго-западе снова появятся дождевые облака, прогнозируют сильные ливни с грозами, град.

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