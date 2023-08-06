В воскресенье утром ливень в Клайпеде затопил дороги и машины

По данным портала LRT.lt, во время ливня больше всего пострадала центральная и северная часть города – вода скапливалась на проспекте Тайкос, на ул. Лепу, Херкаус Манто, Лепоёс, Йонишкес.

Особенно много воды накопилось на участке ул. Херкаус Манто около виадука, проехать по этому участку было невозможно.

По данным Литовской гидрометеорологической службы на 9 ч. утра, ливень покинул Литву. Почти на всей территории страны было ясно.