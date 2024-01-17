В воскресенье у кладбища Расу будет ограничено движение транспорта

По данным муниципалитета, в воскресенье с 12.30 до 15.30 будет запрещено движение на участке улицы Расу от улицы Друйос до улицы Сукилелю.

В связи с планируемым ограничением движения на улице Расу в воскресенье будет изменена и организация движения общественного транспорта. С 13.00 до 15.30 будут изменены маршрут и расписание 31-го автобуса.