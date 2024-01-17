В воскресенье у кладбища Расу будет ограничено движение транспорта

 
ELTA
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Vėlinės
Vėlinės
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Вильнюсское городское самоуправление сообщает, что в связи с проведением памятных мероприятий, посвященных восстанию 1863-1864 годов, на старом кладбище Расу в воскресенье планируется ограничить движение транспорта. По данным муниципалитета, также будут внесены изменения в работу общественного транспорта.

По данным муниципалитета, в воскресенье с 12.30 до 15.30 будет запрещено движение на участке улицы Расу от улицы Друйос до улицы Сукилелю.

В связи с планируемым ограничением движения на улице Расу в воскресенье будет изменена и организация движения общественного транспорта. С 13.00 до 15.30 будут изменены маршрут и расписание 31-го автобуса.

Церемония чествования предводителей и участников восстания 1863-1864 годов состоится в воскресенье в часовне на старом кладбище Расы, где похоронены лидеры восстания Зигмантас Серакаускас и Константинас Калинаускас, а также еще 18 участников восстания, останки которых были найдены на холме Гедиминас несколько лет назад.

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