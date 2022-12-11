В воскресенье снова пойдет снег, ожидается холодный ветер

Усилится северо-восточный ветер, во второй половине дня и вечером он станет порывистым, местами ожидается метель. Днем будет 2–7 градусов мороза, но из-за ветра будет холодно.
В понедельник ночью циклон охватит всю страну. Ночью местами будет идти сильный снег. Будет дуть порывистый ветер северных направлений, порывы будут достигать 15–18 м/с. Во многих районах ожидается метель. Будет 3–8 градусов мороза.
В понедельник утром движение будет осложнено, поскольку выпадет много снега. Днем по-прежнему будет идти снег, местами сильный. Ветер сменится на западный или юго-западный, но местами останется порывистым, во многих районах ожидается метель. Днем будет 1–6 градусов мороза.
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