В воскресенье потеплеет: приятные новости ждут и в начале недели

В понедельник Литва попадет в более теплую часть антициклона. Будет солнечно и сухо. Ночью прогнозируют 1–5 градусов тепла, но местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–5 градусов. Днем воздух прогреется до 12–17 градусов тепла, теплее будет на западе страны.
Во вторник погода немного изменится, увеличится облачность, однако вероятность осадков будет небольшой. Ночью будет 1–6 градусов тепла, но в большинстве районов на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–4 градусов. Днем будет 13–18 градусов тепла.
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