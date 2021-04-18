В воскресенье погода просто фантастическая, но долго наслаждаться теплом не удастся

Малооблачно, большую часть дня будут радовать солнечные лучи. Массивы более плотных облаков могут быть сосредоточены в некоторых районах, но вероятность дождя останется низкой. Над нашей страной соберется масса более теплого воздуха - температура поднимется до 15-20 градусов. Будет дуть легкий северо-восточный ветер.

В понедельник ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура упадет до 0-5 градусов, легкий северо-восточный, восточный ветер.

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Поле с более низким давлением приблизится в понедельник, увеличивая облачность, но пока значительных осадков быть не должно. Тепло из страны будет постепенно уходить - температура не поднимется выше 13-18 градусов.

Во вторник влияние циклона еще больше усилится, поэтому будет преобладать пасмурная погода, ночью и днем ожидаются кратковременные дожди. Ночью из-за довольно плотной облачности температура не опустится ниже 2-7 градусов, а днем ​​поднимется только до 10-15 градусов.