Около моря ожидается сильный ветер (до 14 м/с). Будет немало прояснений однако ожидается прохладная погода. Днем будет 0–4, местами до 5 градусов тепла. в Аукштайтии будет около 0, местами гололед.
В понедельник в Литву придет сырая погода. Снова местами ожидаются осадки. Осадки будут смешанными: снег, мокрый снег, местами дождь. Ночью будет около 0. В зависимости от района ночью будет от 4 градусов мороза до 1, а на взморье до 3 градусов тепла. Местами ожидается гололед. Днем будет 2–6 градусов тепла.
Во вторник вероятность осадков снова будет невелика. Ночью около 0, днем до 2–7 градусов тепла.
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