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Погоду в воскресенье обусловит циклон. Он принесет дождевые облака, поэтому во всех районах будут идти сильные дожди. Местами на северо-западе осадки будут очень обильными.
Lietus
Lietus
© DELFI / Josvydas Elinskas

Ожидается сильный западный, юго-западный ветер, у моря порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Днем будет 6–10 градусов тепла. Прохладнее будет на юго-востоке, а теплее – у моря.

В ночь на понедельник также ожидаются дожди. По-прежнему ожидается сильный ветер, у моря до 15 м/с. Ночью будет 2–7 градусов тепла.

В понедельник днем над Литвой пройдет небольшой дождь. Осадки ожидаются в большинстве районов. Местами возможен мокрый снег.

Во второй половине дня облака начнут рассеиваться, местами возможны прояснения. Ожидается сильный ветер. Днем будет 5–9 градусов тепла. Прохладнее будет на севере страны, а теплее на юго-западе.

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