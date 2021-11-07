Ожидается сильный западный, юго-западный ветер, у моря порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Днем будет 6–10 градусов тепла. Прохладнее будет на юго-востоке, а теплее – у моря.
В ночь на понедельник также ожидаются дожди. По-прежнему ожидается сильный ветер, у моря до 15 м/с. Ночью будет 2–7 градусов тепла.
В понедельник днем над Литвой пройдет небольшой дождь. Осадки ожидаются в большинстве районов. Местами возможен мокрый снег.
Во второй половине дня облака начнут рассеиваться, местами возможны прояснения. Ожидается сильный ветер. Днем будет 5–9 градусов тепла. Прохладнее будет на севере страны, а теплее на юго-западе.
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