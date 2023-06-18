В воскресенье ожидаются кратковременные дожди с грозами

В ночь на понедельник Литва останется в зоне невысокого давления. В большинстве районов будут идти небольшие дожди, местами с грозами. Кое-где прогнозируют туман. Утром будет 13–18 градусов тепла.
В понедельник в первой половине дня будет спокойнее и суше. После обеда появятся дождевые облака, которые охватят большую часть страны. Прогнозируют грозы. Днем будет 20–25, на северо-востоке местами до 27, у моря 19 градусов тепла.
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