В воскресенье ожидается теплая, но дождливая погода

В понедельник вечером погода мало изменится. Погода в Литве по-прежнему будет определяться областью низкого давления. Дожди ожидаются на большей части территории страны. Местами видимость ухудшит туман, в северо-восточных районах будет скользко из-за мокрого снега. Восточный ветер будет умеренным. Ночью температура составит от 2 градусов холода до 3 градусов тепла.
В понедельник погоду будет определять циклон с центром в Балтийском море. Небо затянут низкие облака, во многих местах пройдет небольшой дождь. В некоторых местах туман ухудшит видимость. Умеренным будет юго-восточный, южный ветер. Днем ожидается значительное потепление и температура поднимется до 3-8 градусов тепла. Такая же погода сохранится и в ближайшие несколько дней.