В воскресенье ожидается теплая, но дождливая погода

В воскресенье погоду в Литве по-прежнему будет определять северо-восточная часть области низкого давления. День будет пасмурным. Во многих районах пройдут дожди, более сухая погода будет на северо-западной окраине страны. На северо-востоке Литвы местами скорее всего будет скользко из-за снега с дождем. Ветер будет дуть с востока, юго-востока, его скорость достигнет 7-12 м/с. Днем температура будет колебаться от 1 градусом холода и 4 градусами тепла.