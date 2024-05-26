2024.05.26 07:58

В воскресенье ожидается более спокойная погода, без осадков

 
ru.DELFI.lt
Kaitra sostinėje
Kaitra sostinėje
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В воскресенье в Литве ожидается более спокойная погода. Большое влияние на погоду окажет антициклон. Утром будет малооблачно, немного больше облаков будет разве что на юго-западе страны.

Днем также будет солнечно, больше облаков прогнозируют на востоке и на западе страны. Именно на западе местами возможны кратковременные осадки. В некоторых местах на западе ожидаются грозы, усилится ветер. Однако, по сравнению с субботой, интенсивность осадков значительно снизится. После обеда воздух прогреется до 24–29 градусов.

В ночь на понедельник небо будет ясным, облака возможны лишь местами. Осадков не ожидается. Ночью будет 10–15 градусов тепла. Немного теплее будет только на Куршской косе.

В понедельник днем погоду обусловит западная часть антициклона. Небо будет ясным, вероятность дождя невелика. Днем будет 24–29 градусов тепла.

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