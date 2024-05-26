В воскресенье ожидается более спокойная погода, без осадков

Днем также будет солнечно, больше облаков прогнозируют на востоке и на западе страны. Именно на западе местами возможны кратковременные осадки. В некоторых местах на западе ожидаются грозы, усилится ветер. Однако, по сравнению с субботой, интенсивность осадков значительно снизится. После обеда воздух прогреется до 24–29 градусов.