В воскресенье отмечают Всемирный день Дракулы

Издание имело твердый тканевый переплет желтого цвета с оглавлением красными буквами. Книги продавали всего по шесть шиллингов. Это был не первый роман о вампирах, но именно он стал образцом для формирования жанра и заложил основу для будущих историй о вампирах с презентацией такого персонажа, как граф Дракула. Кстати, образ и фамилия Дракулы взяты у жестокого правителя Валахии по имени Влад Цепеш.