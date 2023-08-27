27 августа 2023 г. 14:17

В воскресенье можно бесплатно посетить государственные музеи в Литве

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Ramūnas Guiga
27 августа, в последнее воскресенье месяца, в Литве можно бесплатно посетить государственные музеи, пишет madeinvilnius.lt.

По традиции в этот день музеи, которые финансирует Минкульт, принимают посетителей бесплатно.

Национальные музеи Минкульта:

Литовский национальный художественный музей

Литовский национальный музей Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса

Национальный музей

Великокняжеский дворец

Музей IX форта в Каунасе

Литовский музей авиации

Музей этнокосмологии

Литовский морской музей

Литовский музей народного быта

Литовский музей истории образования

Литовский музей театра, музыки и кино

Музей литовской литературы им. Майрониса

Шяуляйский музей "Аушра"

Тракайский исторический музей

Государственный еврейский музей Виленского Гаона

Жемайтийский музей Alka

Музей археологической местности в Кярнаве

Литовский музей спорта

Вильнюсские музеи:

Музей энергетики и техники

Вильнюсский музей

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