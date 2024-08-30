2024.08.30 14:19

В воскресенье литваки приглашают праздновать День еврейской культуры в Европе

 
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Spaudos konferencija, skirta Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejaus atidarymui
Spaudos konferencija, skirta Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejaus atidarymui
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В первое воскресенье сентября Община евреев Литвы приглашает вильнюсцев и гостей столицы присоединиться ко всей Европе и отпраздновать Европейский день еврейской культуры. Этот фестиваль пройдет во многих странах Европы.

Как и каждый год, фестиваль будет посвящен одной теме. В этом году речь пойдет о #семье. Будут рассматривать разные аспекты – важность генеалогии, брачные традиции, отношения между родителями и детьми, семейные ритуалы.

#семья станет основным лейтмотивом мероприятий 1 сентября.

В воскресенье с самого утра община приглашает на урок иврита, на экскурсию по еврейскому Вильнюсу, на мастер-класс по выпечке халы в Beigelių krautuvėlė, на пленер художника Раймондаса Савицкаса, на встречу с аниматором и художником Ильей Березницким, на спортивные состязания клуба Makabi, выступление учеников гимназии им. Шолом-Алейхема ORT, исполнение еврейских танцев с Юлией Паташник, встречу с основателем движения Think Equal Лесли Удвин, открытие выставки художника Тео Тобиасса, концерт „Вильнюсские скрипки“, выступление комика Жильвинаса Кербелиса, дискуссию, модерируемую писателем Аркадиюсом Винокурасом, благословение кантора Шмуэля Ятома и др. интересные мероприятия в синагоге, Beigelių krautuvėlė, в зале Еврейской общины Литвы им. Я.Хейфеца и в пространстве Cvi Parkas.

Начало мероприятий в 11 ч., они будут длиться до вечера – в синагоге (ул. Пилимо, 39, Вильнюс), здание общины (ул. Пилимо, 4, Вильнюс), Beigelių krautuvėlė и Cvi Parkas (бывший сквер им. Пятраса Цвирки).

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