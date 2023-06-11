В воскресенье будет теплее, но дождевые облака в Литве пока не появятся

Из глубины континента будет дуть ветер средней скорости. Днем максимальная температура превысит 20 градусов. В большинстве районов термометры покажут 20-23 градуса, в некоторых западных регионах страны 24 и даже 25 градусов.
В ночь на понедельник преимущественно будет малооблачная и сухая погода со слабым северным ветром. Температура воздуха может опускаться до 7-12 градусов. Облачность в течение дня будет небольшой, только в южной части Литвы облака станут немного гуще.
Вероятность дождя останется низкой, и только в некоторых районах Алитусского уезда возможны кратковременные осадки. Максимальная температура будет достигать 19-24 градусов. Во вторник местами в южных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью будет 10-15, днем ожидается летняя температура - 22-26 градусов тепла.
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