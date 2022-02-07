В вопросе ежегодного налога на автомобили царит неизвестность

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После того как парламент Литвы в январе этого года отклонил поправки к новому налогу на загрязняющие природу автомобили, правительство пока не обсуждает новый вариант возможного налога. Сейчас только думают над тем, какой вариант выбирать.
Automobilių tarša
Automobilių tarša
© Shutterstock

Советник премьер-министра Далюс Криницкас сказал, что в минувшую пятницу с министрами окружающей среды обсудили "дальнейший ход и что об этом вопросе нельзя забывать".

"Пока правительство к обсуждению этого вопроса не возвращается, когда вернется, будет больше ясности, сейчас мы не говорили в каком объеме и что править или нет. Мы говорили о порядке работы, что такой проект остался, надо посмотреть, что делаем, по какому пути идем", – сказал он.

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"Ведомства должны оценить представленные замечания. Когда будет оценка, посмотрим, что может сделать правительство", – прибавил Криницкас.

После того как парламент в январе не принял поправки, министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что обсудит будущее налога с правительством, но не исключает, что ничего менять не будут: "Если даже не хотят начать дискуссию, то не стоит тратить время".

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