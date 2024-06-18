В водоемах Вильнюсского района и Новой Вильни запрещено купание

Согласно сообщению, 4 июня в Новой Вильне уровень заражения воды энтерококками был в 6 раз выше допустимой нормы.

11 июня после проведения повторной проверки, уровень заражения энтерококками был прежним, в 2,4 раза норму превысило содержание кишечных палочек.

Специалисты проверили 127 водоемов и выявили загрязнение в еще нескольких: 3 июня – в Кедайняйском районе, в реке Шушве около Йосвайняй, в Келеришкском водоеме, 10 июня – в озере Эльнякампис (Вильнюсский район).