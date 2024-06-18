2024.06.18 10:51

В водоемах Вильнюсского района и Новой Вильни запрещено купание

 
ru.DELFI.lt
Silelio-pazintinis-takas-papludimys
Silelio-pazintinis-takas-papludimys
ФОТО: Nesedėk namuose

На пляже в Новой Вильне и на пляже озера Эльнякампис (Вильнюсский район) вода в водоемах не отвечает требованиям гигиены, поэтому купание здесь запрещено, об этом сообщил Институт гигиены.

Согласно сообщению, 4 июня в Новой Вильне уровень заражения воды энтерококками был в 6 раз выше допустимой нормы.

11 июня после проведения повторной проверки, уровень заражения энтерококками был прежним, в 2,4 раза норму превысило содержание кишечных палочек.

Специалисты проверили 127 водоемов и выявили загрязнение в еще нескольких: 3 июня – в Кедайняйском районе, в реке Шушве около Йосвайняй, в Келеришкском водоеме, 10 июня – в озере Эльнякампис (Вильнюсский район).

Институт гигиены еще не получил данные по качеству воды в водоемах Лаздийского, Радвилишкского, Купишкского, Тельшяйского, Швенчёнского, Нидского, Игналинского и Висагинского районов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии