В Висагинас возвращается фестиваль "Остановка нового цирка"

Новый цирк — одно из самых инновационных направлений искусства, и с его помощью страны с наиболее развитой культурной политикой обеспечивают сокращение культурного разрыва. Висагинас с его долгой и богатой историей акробатики, растущим числом цирковых резиденций и других мероприятий становится все более заметным в сфере современного литовского цирка в истории культуры страны. В октябре ученикам Висагинаса удалось выступить на одном из самых важных современных цирковых фестивалей в мире CIRCA в Оше, Франция. Это важный момент в истории спортивной акробатики, который может открыть Висагинасу более широкое понимание этого вида искусства и его возможностей. Еще одним не менее важным способом распространения цирковых идей в Висагинасе являются международные выступления в этом городе, которые способствуют лучшему познанию и пониманию нового цирка.
17 ноября Фестиваль открывает международный дуэт Kanta Company – финка Айно Мякипяя и литовец Кестас Матусевичюс. Они покажут эскиз спектакля, который можно считать сценическим посланием давлению, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни из-за социальных норм. 18 ноября зрителей пригласит Кронопио, клоун с балтийскими корнями из Аргентины, который расскажет, что значит быть путешественником на сцене. Он использует юмор и звуки, а из его карманов выпадают сюрпризы. Это шоу для всей семьи, независимо от возраста. 19 ноября Джюгас Кунсманас (Литва) вместе с артистами Висагинаса организует перформативное шествие по общественным пространствам города.
21 ноября необычный дуэт Acrobalance (Швеция) ждет со спектаклем "Коробка" о цирковой идентичности, творческом стремлении, искусстве присутствия на сцене, рутине в закрытом пространстве и благосостоянии жизни во время учебы в Московском цирковом училище пару десятилетий назад. 29 ноября - эскиз спектакля "Темпы" дуэта Accompany ME литовских и итальянских артисток цирка Моники Невераускайте и Елены Дамасис. Две художницы выносят на сцену историю, цель которой — нормализовать любовь во всех ее формах.
30 ноября Артисты труппы Big Wolf Company рассмотрят проблемы одинокого родительства в спектакле Nereikia minėti. Анализируя детские воспоминания, человек пытается понять возможную динамику пар и подсознательные факторы, вызванные взрослением в семье одного отца или матери. 8 декабря - первый современный канатный номер на сцене шведского цирка RAAF позволит вам насладиться акробатическим танцем на высоте, соединяющим традиционное балансирование на натянутом канате и теплую, хореографическую эстетику труппы Below Zero.
Программу фестиваля частично финансируют самоуправление Висагинаса и Совет культуры Литвы. Некоторые выступления будут сопровождаться встречами с их создателями. Полная программа: Visaginokultura.lt