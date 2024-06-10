В Виршулишкес начаты работы по восстановлению пострадавшего от взрыва жилого дома

„План намечен, что поздней осенью, с началом отопительного сезона, системы уже будут готовы и можно будет отдать хотя бы среднюю часть дома на ремонт этих квартир. В крайних квартирах, которые пострадали меньше, необходимо будет подключить системы, и они смогут немедленно вернуться. Цель – чтобы с началом отопительного сезона у людей была возможность заселиться. Но, конечно, строительство есть строительство. Если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства или какие-то задержки, то сам план можно скорректировать“, – сказал В. Бенкунскас.