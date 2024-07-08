В вильнюсскую больницу в течение двух недель привезли троих укушенных змеями детей

„Если гадюка укусит здорового взрослого человека, то это неопасно, однако для детей, аллергиков и пожилых людей укус гадюки представляет опасность. Укус змеи может вызвать аллергическую реакцию разной степени сложности. Легкие симптомы лечат противоаллергическими препаратами, в сложных случаях требуется интенсивный медицинский уход“, – сказала Раджюнене.

В Литве редко фиксируются случаи укуса людей ядовитыми змеями, поскольку в стране есть лишь одна ядовитая змея – гадюка. Ежегодно в Литве фиксируют 60–70 укусов людей змеями, смертельных исходов не бывает.

8 июля отмечают Всемирный день борьбы с аллергией. Многим известно, что аллергия может быть на пищу, пыльцу, шерсть животных, но немногие знают об аллергии на укус змей.

Если вас в руку укусила гадюка – как можно скорее снимите кольца и часы, потому что после укуса рука может опухнуть.

Симптомы зависят от количества яда, попавшего в организм во время укуса: например, ранней весной концентрация яда в организме гадюки очень высокая, поэтому и реакция будет острой. Если гадюка недавно охотилась и использовала яд, то концентрация его в организме змеи будет небольшой. Укус такой змеи будет слабым.

Укус гадюки может быть болезненным, на коже остаются следы укуса - две точки на расстоянии сантиметра друг от друга (следы двух зубов). Укус ужа оставляет несколько небольших следов, поскольку зубы у него мелкие. Если человека укусит веретеница, то на места укуса остаются мелкие и трудно заметные следы, поскольку зубов у нее нет.

„Приложите к укушенной реке холодный компресс; продезинфицируйте место укуса. Поднимите укушенную конечность кверху. Примите обезболивающее и лекарство от аллергии и отправляйтесь к врачу“, – сказала Раджюнене.

Врач сказала, что нельзя пережимать место укуса, чтобы там не скапливался яд. Не отсасывайте яд из ранки – вы сможете высосать небольшое количество, но если во тру будут ранки, яд попадет в организм.

Укус змеи может вызвать появление сыпи, опухоли и зуд. Яд через кровь и лимфу распространится дальше, опухоль может увеличиться. Важно знать, что опухоль появляется не только снаружи, но и в тканях изнутри, поэтому, если змея укусит в голову, шею или лицо, могут быть проблемы с дыханием.