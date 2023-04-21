Скрытую камеру одна девушка обнаружила в общежитии на аллее Саулетякё, так называемой "Камчатке". Студентов в фейсбуке призывают быть бдительными и проверить, нет ли у них в душевой подобных предметов.
Представитель ВУ Грете Гярулайтите сказала Delfi, что администрация об этом происшествии информирована, но, что это за предмет, пока не выяснили.
"Прибор сейчас исследуют эксперты, выясняют, действует ли он или это только имитация камеры", – сообщила она.
Представитель ВУ заметила, что после обнаружения этого предмета, тщательную проверку провели во всех общежитиях.
"Больше ничего подобного не нашли", – информировала Гярулайтите.
В полицию никто не обращался, однако, по закону, это серьезное нарушение.
"Ответственность за такие действия может быть как административная, так и уголовная. В случае гражданской ответственности, жертва может обратиться в суд, требовать удалить камеру и возместить ущерб. Можно требовать возмещения морального ущерба. В рамках УК такие действия могут расцениваться как нарушение личного пространства", – сказал представитель полиции Томас Браженас.
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