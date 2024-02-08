В вильнюсском стриптиз-клубе обнаружен ценный витраж

"Казис Моркунас - это великий создатель литовского витража, мастер, один из той великой плеяды творцов, которые создавали свои работы во второй половине XX в. Это бывший профессор академии, мой многолетний преподаватель", – рассказал Миринавичюс.

По его словам, об этом витраже знали давно, но не было информации о том, где он находится, думали, может, его уже не осталось.

"Еще когда я был студентом, мы ходили в ресторан "Лауме" и любовались этим витражом. Он был выполнен из отдельных кусков стекла, это специфическая техника, горячее стекло заливается в формы (это делали в Вильнюсе, на стеклофабрике на ул. Пелесос), потом монтировали в бетон и делали целую стену из стекла.

Это очень светлая работа, легкая. Три музы, летающие в воздухе, их волосы развеваются. Радость, свет, положительные эмоции. Это одна из самых красивых работ Моркунаса, наверное, одна из самых красивых интерпретаций женщины в искусстве", – обобщил собеседник.

По его словам, оценить эту работу сложно.