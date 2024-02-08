В вильнюсском стриптиз-клубе обнаружен ценный витраж

"Казис Моркунас - это великий создатель литовского витража, мастер, один из той великой плеяды творцов, которые создавали свои работы во второй половине XX в. Это бывший профессор академии, мой многолетний преподаватель", – рассказал Миринавичюс.
По его словам, об этом витраже знали давно, но не было информации о том, где он находится, думали, может, его уже не осталось.
"Еще когда я был студентом, мы ходили в ресторан "Лауме" и любовались этим витражом. Он был выполнен из отдельных кусков стекла, это специфическая техника, горячее стекло заливается в формы (это делали в Вильнюсе, на стеклофабрике на ул. Пелесос), потом монтировали в бетон и делали целую стену из стекла.
Это очень светлая работа, легкая. Три музы, летающие в воздухе, их волосы развеваются. Радость, свет, положительные эмоции. Это одна из самых красивых работ Моркунаса, наверное, одна из самых красивых интерпретаций женщины в искусстве", – обобщил собеседник.
По его словам, оценить эту работу сложно.
"Витраж - это вообще дорогое искусство. Это ручная работа, дорогие материалы, оборудование, стекло и прочее, а фигурный витраж – еще в несколько раз дороже. Я говорил, для этого нужна стеклофабрика, где можно плавить стекло, отливать формы, монтировать в бетон и т.д. Само ремесло дорогое, его сложно оценить. Еще один момент - такие витражи делали в течение короткого времени, 20-30 лет, уже давно их не делают. Мы понимаем, что когда искусство умерло или мастер умер, такое больше не появится, поэтому такие витражи - эксклюзивная ценность. По всей Литве есть лишь несколько десятков таких витражей. Каждый из них уникален", – заметил Миринавичюс, сказав, что речь идет о многих тоннах стекла и бетона.
По словам Миринавичюса, в Литве в такой технике уже никто не работает. Подобные мастера есть разве что в США и Германии.
Он сказал, что долгое время после закрытия ресторана "Лауме" в его помещения нельзя было попасть, поэтому никто ничего не знал о судьбе витража.
Миринавичюс надеется, что этот витраж внесут в список охраняемых ценностей.
"В этом году ему исполняется 50 лет. По нашим законам, публичное произведение искусства охраняется государством с того момента, как ему исполняется 50 лет", – напомнил он.
Он сожалел о том, что витраж нельзя вынести из стриптиз-клуба и демонстрировать в другом месте - он тяжелый и был создан для конкретного помещения.
"Мы шутим, может, и неплохая идея - на каком-нибудь Open House Vilnius открыть двери стриптиз-клуба на ночь для общества, чтобы люди увидели это произведение", - сказал он.