В вильнюсском стриптиз-клубе обнаружен ценный витраж

 
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Vilniuje, striptizo klube, rastas meno šedevras
Vilniuje, striptizo klube, rastas meno šedevras
ФОТО: LNK
Созданный Казисом Моркунасом в 1974 году витраж "Три музы" неожиданно был найден в вильнюсском стриптиз-клубе. Его там обнаружил доцент Вильнюсской художественной академии Жидрунас Миринавичюс. Он сказал, что это одна из самых красивых работ Моркунаса. Она отличается тем, что сейчас такая техника создания витражей не используется, об этом сообщили журналисты телеканала LNK.

"Казис Моркунас - это великий создатель литовского витража, мастер, один из той великой плеяды творцов, которые создавали свои работы во второй половине XX в. Это бывший профессор академии, мой многолетний преподаватель", – рассказал Миринавичюс.

По его словам, об этом витраже знали давно, но не было информации о том, где он находится, думали, может, его уже не осталось.

"Еще когда я был студентом, мы ходили в ресторан "Лауме" и любовались этим витражом. Он был выполнен из отдельных кусков стекла, это специфическая техника, горячее стекло заливается в формы (это делали в Вильнюсе, на стеклофабрике на ул. Пелесос), потом монтировали в бетон и делали целую стену из стекла.

Это очень светлая работа, легкая. Три музы, летающие в воздухе, их волосы развеваются. Радость, свет, положительные эмоции. Это одна из самых красивых работ Моркунаса, наверное, одна из самых красивых интерпретаций женщины в искусстве", – обобщил собеседник.

По его словам, оценить эту работу сложно.

"Витраж - это вообще дорогое искусство. Это ручная работа, дорогие материалы, оборудование, стекло и прочее, а фигурный витраж – еще в несколько раз дороже. Я говорил, для этого нужна стеклофабрика, где можно плавить стекло, отливать формы, монтировать в бетон и т.д. Само ремесло дорогое, его сложно оценить. Еще один момент - такие витражи делали в течение короткого времени, 20-30 лет, уже давно их не делают. Мы понимаем, что когда искусство умерло или мастер умер, такое больше не появится, поэтому такие витражи - эксклюзивная ценность. По всей Литве есть лишь несколько десятков таких витражей. Каждый из них уникален", – заметил Миринавичюс, сказав, что речь идет о многих тоннах стекла и бетона.

По словам Миринавичюса, в Литве в такой технике уже никто не работает. Подобные мастера есть разве что в США и Германии.

Он сказал, что долгое время после закрытия ресторана "Лауме" в его помещения нельзя было попасть, поэтому никто ничего не знал о судьбе витража.

Миринавичюс надеется, что этот витраж внесут в список охраняемых ценностей.

"В этом году ему исполняется 50 лет. По нашим законам, публичное произведение искусства охраняется государством с того момента, как ему исполняется 50 лет", – напомнил он.

Он сожалел о том, что витраж нельзя вынести из стриптиз-клуба и демонстрировать в другом месте - он тяжелый и был создан для конкретного помещения.

"Мы шутим, может, и неплохая идея - на каком-нибудь Open House Vilnius открыть двери стриптиз-клуба на ночь для общества, чтобы люди увидели это произведение", - сказал он.

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