Их целью является оценка готовности государственных и муниципальных учреждений и ответственных служб к выполнению установленных функций при получении сообщения об аварии на атомной электростанции в Беларуси.

"Этими учениями мы стремимся дать понять, что безопасность и здоровье людей являются приоритетом для государства. Белорусская АЭС (в Островце) представляет собой постоянную угрозу безопасности населения Литвы. Ответственные учреждения должны быть готовы адекватно отреагировать на возможную ядерную или радиационную катастрофу в Беларуси, а все ответственные службы должны своевременно и беспрепятственно оказать необходимую помощь населению", — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

В учениях примут участие около 1300 человек: 445 статистов-волонтеров, 325 сотрудника систем муниципальной и гражданской обороны, а также 571 сотрудник муниципальных и министерских оперативных штабов.

Действия по выполнению задач запланированы в 73 местах. Основное внимание будет уделено эвакуации населения из зоны, пострадавшей от ядерной аварии, путем проведения реальных практических мероприятий: сбора населения на первичных пунктах, промежуточной регистрации в чистой зоне, санитарной обработки загрязненного населения и приема населения в строениях коллективной защиты. Предполагаемые пострадавшие будут доставлены в медицинские учреждения Вильнюса и Каунаса.

Белорусская АЭС находится всего в 50 км от Вильнюса.

Литва утверждает, что эта АЭС была построена без соблюдения требований безопасности и экологии. Минск отвергает эти обвинения.