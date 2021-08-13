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Сантаришкская клиника встречает четвертую волну коронавируса и готова продолжать координацию процессов в Вильнюсском и Алитусском округе.
Santaros klinikos
Santaros klinikos
© Organizacijos nuotr.

Гендиректор Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс сказал, что сейчас в клинике 39 взрослых пациентов с COVID-19, 7 из них - в реанимации, и двое детей. И хотя ситуация не драматическая, число госпитализированных пациентов растет. У больше 90% госпитализированных диагностирован штамм "дельта". Почти все пациенты непривитые.

Янкявичюс заметил, что сейчас управлять ситуацией легче, чем осенью, поскольку нет огромного наплыва пациентов в больницах, меньше людей попадает в реанимацию. Кроме того, врачи клиники уже обладают опытом в борьбе с COVID-19, да и сами врачи привиты.

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"Иммунитет есть у 95% наших работников, они не выпадают из строя и не болеют. Это очень важно, когда знаешь, что осенью ситуация значительно ухудшится", – сказал врач.

"Основная цель Сантаришкской клиники в ходе подготовки к новой волне - предоставление услуг пациентам с COVID-19, не снижая предоставления плановых услуг. Мы надеемся, у нас это получится", – подчеркнул гендиректор.

По данным на 13 августа, в клинике занято 78% коек для ковидных больных и столько же коек в реанимации. В опорной Вильнюсской клинической больнице занято 88% коек в палатах и 67% - в реанимации. Заполняются места также в региональных Укмергской и Алитусской больницах: в Алитусской занято 55% коек, в Укмергской – 90%.

С 14 августа больных COVID-19 будет принимать и больница в Электренай. Всего в Вильнюсском регионе занято 78% поек в палатах и 58% - в реанимации.

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