В Вильнюсском районе введут карту жителя

Актуальная и привлекательная для современного общества карта или мобильное приложение не только предоставит своим пользователям скидки на широкий спектр услуг, но и позволит им более активно участвовать в жизни района. В ближайшее время начнутся подготовительные работы над концепцией, сообщает портал madeinvilnius.

"Новая система карты жителя предоставит жителям, зарегистрированным в Вильнюсском районе, возможность посещать культурные, спортивные мероприятия, музеи и другие учреждения, учредителем которых является самоуправление Вильнюсского района, а также предоставит скидки на образовательные, спортивные и другие мероприятия ", - отметил Роберт Духневич, мэр Вильнюсского районного самоуправления.