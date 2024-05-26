В Вильнюсском районе водителей ждет немало ограничений

На дороге 5214 Букишкис–Майшягала проводят ремонт дороги, во время ремонта была сужена проезжая часть, скорость ограничена до 50 км/ч. Работы выполняет ЗАО Fegda. На участке 0,00 – 0,29 км движение будет разрешено с 31 мая 2024 г. Из-за ремонта скорость ограничена до 50 км/ч. На участке 3,60 – 3,80 км до 3 июня скорость ограничена до 50 км/ч.