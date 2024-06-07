В Вильнюсском районе вдоль границы прохаживался новый "патрульный"

Медведя видеокамеры зафиксировали ночью. На литовской стороне здесь установлен защитный барьер от нелегальных мигрантов - забор с колючей проволокой. Как и на всей границе с Беларусью, здесь установлены видеокамеры.

Медведь проверил на прочность столб, на котором закреплены видеокамеры с прожекторами - встал на задние лапы и передними стал трясти столб. Выяснилось, что конструкция прочная, поэтому другие столбы медведь уже не проверял.