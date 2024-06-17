В вильнюсском районе Ужупис будет курсировать автобус без водителя

Представитель вильнюсского муниципального предприятия Susisiekimos paslaugos Солвейга Станкявичене рассказала, что предприятие обязано протестировать регулярный маршрут с беспилотным автобусом в рамках проекта европейской интеграции общественного транспорта.

„Программа LastMile торговой сети Iki и, конечно, сотрудничество с европейскими партнерами из Финляндии и Норвегии, у которых уже есть регулярные маршруты с таким общественным транспортом, побудили нас выбрать этот вариант“, - сказала агентству BNS собеседница.

„Нехватка водителей заставляет нас задуматься о каких-то других услугах общественного транспорта в городе“, - добавила представитель транспортной службы.